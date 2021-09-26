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المقاولون العرب يعلن ضم صفقة جديدة

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المقاولون العرب يعلن ضم صفقة جديدة المقاولون العرب يعلن ضم صفقة جديدة

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أعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، ضم أسامة الرمضاني ظهير أيسر شبيبة القيروان التونسى، وذلك بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي وإتمام كافة الإجراءات.

وخضع اللاعب لجلسة تصوير بقميص المقاولون داخل مقر النادى عقب توقيعه على عقود انضمامه لذئاب الجبل.

وضم المقاولون العرب 6 صفقات فى الانتقالات الحالية، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق، محمد طلعت، وأخيراً أسامة الرمضاني.

المصرى اليوم

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