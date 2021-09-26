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قرر مسؤولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماع حاسم مع محامي الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول، من أجل إنهاء ملف تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أنه لا يوجد أزمة في مطالب بن شرقي المالية على الإطلاق سواء في راتبه السنوي أو بنود المكافآت التي ستتم وضعها في عقده الجديد، ولكن تكمن الأزمة في قيمة الشرط الجزائي ووقت تفعيله مع القلعة البيضاء.

وجاء اعتراض مسؤولي الزمالك حول حجم القيمة المالية الذي طلب بن شرقي وضعها، لذا تم توجيه الدعوة إلى المحامى الخاص باللاعب لعقد جلسة معه من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق حول شكل التعاقد من أجل تجديد عقد اللاعب رغبة من إدارة الأبيض الحالية في إضافة مزيدًا من الاستقرار بالفريق.