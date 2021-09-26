مع اقتراب انعقاد دور الانعقاد الثانى لـ«النواب».. تعرف على اختصاصات اللجان النوعية في المجلس

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مع اقتراب بدء درو الانعقاد الثانى لمجلس النواب والمقرر له السبت المقبل، تبدأ اللجان النوعية عقب تشكيل مكتبها في عقد اجتماعاتها لمناقشة الموضوعات المنوطة بكل منها .

و حددت اللائحة الداخلية اختصاصات اللجان، ونصت المادة 44 على «بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:

1-الشؤون الدستورية. 2-تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3-شؤون اللائحة الداخلية. 4-التشريعات المكملة للدستور. 5-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. 6-معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية. 7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة. 8-تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 9-شؤون العضوية. 10-الحصانة البرلمانية. 11-أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.



1-الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. 2-موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية. 3-موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. 4-التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. 5-التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية. 6-موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

1-السياسة الاقتصادية. 2-مسائل النقد والائتمان والادخار. 3-سياسة الأجور والأسعار. 4-التأمين والقروض. 5-شؤون التجارة الداخلية. 6-التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى. 7-شؤون التجارة الخارجية. 8-التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. 9-الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان. 10-سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية. 2-السياسة الخارجية للدولة. 3-المؤتمرات الدولية. 4-العلاقات الدولية. 5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية. 7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى. 8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية. 9-شؤون المصريين المقيمين في الخارج. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج. *لجنة الشؤون العربية: 1-العلاقات مع الدول العربية. 2-شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها. 3-الشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية. 4-الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية. 5-شؤون التكامل مع السودان. 6-الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة. 7-شؤون المصريين المقيمين في الدول العربية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.