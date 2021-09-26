محافظ الشرقية يُصدر قراراً بحركة تغييرات لمديري ووكيلي الإدارات التعليمية

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7504 لسنة 2021 بحركة تغييرات لمديري ووكيلي الإدارات التعليمية ،للنهوض بمنظومه العمل وتقديم خدمة تعليمية مميزة.

وجاء القرار بتكليف كلاً من محمد على متولي قائم بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية، للعمل مديراً لإدارة العاشر من رمضان التعليمية وعبدالمعطي أحمد محمد قائم بأعمال مدير إدارة كفر صقر التعليمية، للعمل مديراً لإدارة كفر صقر التعليمية، ومصطفى محمد عبدالسلام قائم بأعمال وكيل إدارة بلبيس التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة بلبيس التعليمية وتسيير أعمال مدير الإدارة إعتبارا من 11 / 10 /2021 .

وشمل القرار تكليف كل من عبدالعظيم محمد عبدالرحمن مدير إدارة التعليم الثانوى بإدارة الحسينية التعليمية كبير معلمين ،للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة فاقوس التعليمية، وأحمد عبدالله عيسي على قائم بأعمال وكيل إدارة صان الحجر التعليمية، للعمل مديراً لإدارة أولاد صقر التعليمية، حمدي سلامة خير الله سعد مدير مدرسة اللغات بالعاشر من رمضان ،للعمل مديراً لإدارة مشتول السوق التعليمية، ونجلاء حسين محمود بيومي قائم بأعمال وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة شرق وتسيير أعمال مدير إدارة شرق التعليمية، ووفاء محمد طلبة إبراهيم قائم بأعمال وكيل إدارة ههيا التعليمية، للعمل مديراً لإدارة الإبراهيمية التعليمية، وحاتم أحمد محمد محمود قائم بأعمال وكيل إدارة كفر صقر التعليمية، للعمل مديراً لإدارة القرين التعليمية إعتباراً من 28 / 9 / 2021 .

كما شمل القرار تكليف كل من محمد منصور السعداوى أبوبكر قائم بأعمال مدير إدارة منشأة أبوعمر التعليمية، للعمل مديراً لإدارة منشأة أبوعمر التعليمية، وعبدالرحمن محمد عبداللطيف قائم بأعمال وكيل إدارة أبوكبير التعليمية، للعمل مدير لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وطارق محمد مرغني محمد مدير التعليم العام بإدارة فاقوس التعليمية كبير معلمين ،للعمل مديراً لإدارة صان الحجر التعليمية، ودعاء عبدالفتاح السيد جابر كبير معلمين بإدارة التعليم الثانوي بإدارة فاقوس التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة أبوكبير التعليمية، وتوحيدة عبدالمقصود على مدير التعليم الإعدادى بكفر صقر التعليمية كبير معلمين، للعمل وكيلا لإدارة أولاد صفر التعليمية، ووجدي مهدي عبدالله بغدادي قائم بأعمال وكيل إدارة العاشر من رمضان التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة القنايات التعليمية، ومحمد إبراهيم عبدالعاطي مدير التعليم الإعدادى بإدارة صان الحجر التعليمية كبير معلمين، للعمل وكيلاً لإدارة صان الحجر التعليمية، وعبدالحافظ رمضان عبدالحافظ مدير مدرسة ديرب نجم الإعدادية معلم خبير، للعمل وكيلاً لإدارة بلبيس التعليمية اعتباراً من 11 / 10 / 2021 .

وشمل القرار تكليف كل من علاء مصطفي عبدالله المرجل مدير التنسيق الفني بإدارة بلبيس التعليمية معلم خبير، للعمل وكيلاً لإدارة مشتول السوق التعليمية إعتباراً من 11 / 10 / 2021، وعبدالخالق مساعد خالد معلم خبير بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم، للعمل وكيلا ً لإدارة منشأة أبوعمر التعليمية، ومحمد أحمد على أحمد عراقي مدير مدرسة صفط الحنا الإعدادية بأبوحماد، للعمل وكيلاً لإدارة الإبراهمية التعليمية، ويحيى على إبراهيم معلم أول بإدارة القنايات التعليمية ،للعمل وكيلاً لإدارة القرين التعليمية، وناهد حجازى عطية حجازي قائم بأعمال وكيل إدارة القنايات التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وشريف عبدالحميد عبدالرازق ضيف قائم بأعمال وكيل إدارة الإبراهيمية التعليمية ،للعمل وكيلاً لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، ومخلص مصطفي محمد حسنين قائم بأعمال وكيل إدارة أولاد صقر التعليمية للعمل، وكيلاً لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، وعبدالشافي حسن عبدالشافي قائم بأعمال وكيل إدارة منيا القمح التعليمية ،للعمل وكيلاً لإدارة منيا القمح التعليمية، ومحمد مصطفي محمد قائم بعمل وكيل إدارة فاقوس التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة فاقوس التعليمية، ومحمد عبدالفتاح دسوقي قائم بأعمال وكيل إدارة أبوحماد التعليمية، للعمل وكيلا لإدارة أبوحماد التعليمية، وأحمد زين العابدين عبدالسلام قائم بأعمال وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة كفر صقر التعليمية، وسلوي السيد بدر قائم بأعمال وكيل إدارة ديرب نجم التعليمية، للعمل وكيلاً لإدارة ديرب نجم التعليمية، وخالد محمد عبدالعال قائم بأعمال وكيل إدارة القرين التعليمية، للعمل وكيلا لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وعبدالقادر محمد عبدالله قائم بأعمال وكيل إدارة منشأة أبوعمر التعليمية ،للعمل وكيلاً لإدارة الحسينية التعليمية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلا من جمال محمد الغريب مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية للعمل مديراً لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وهاني محمد السعيد مدير إدارة منيا القمح التعليمية، للعمل مديراً لادارة ديرب نجم التعليمية، وصابر محمد محمد طه قائم بأعمال مدير إدارة ديرب نجم التعليمية، للعمل مديراً لإدارة منيا القمح التعليمية، وأحمد عبدالعظيم عبدالله قائم بأعمال مدير إدارة فاقوس التعليمية، للعمل قائماً بأعمال مدير إداره أبوكبير التعليمية، وصالح مصطفى يوسف عزت قائم بأعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية، للعمل مديراً لإدارة ههيا التعليمية، وإبراهيم الأحمدي إبراهيم محمد القائم بأعمال مدير إدارة أولاد صقر التعليمية، للعمل مديراً لإدارة القنايات التعليمية، وعبدالعظيم مصطفى سيد أحمد القائم بأعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية، للعمل مديراً لإدارة الحسينية التعليمية، وأمين عبدالعظيم خضري منصور القائم بأعمال مدير إدارة أبوحماد التعليمية، للقيام بأعمال مدير إدارة أبوحماد التعليمية؛ وإسماعيل عبدالسلام فرج قائم بأعمال وكيل إداره غرب الزقازيق التعليمية، للقيام بأعمال وكيل إدارة ههيا التعليمية.

كما قرر محافظ الشرقية إنهاء تكليف كل من العاملين بمديرية التربية والتعليم من العمل بوظائفهم الحالية«مدير إدارة تعليمية للعمل بديوان مديرية التربية والتعليم وهم عبدالله رشدي محمد الأخرسي القائم بأعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وهشام عبدالرحمن أحمد عبدالعزيز قائم بأعمال مدير إدارة ههيا التعليمية، وبدر الدين السيد إبراهيم سويلم قائم بأعمال مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية؛ ومصطفى حسيني محمد صقر قائم بأعمال مدير إدارة صان الحجر التعليمية.

مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

يذكر أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمه المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنه 2013 الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنه 2012، وعلى إعلان مديرية التربية والتعليم بالشرقية رقم 2 لسنه 2020 بشأن شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم وعلى المذكرة المقدمة من وكيل أول وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، ولضبط منظومة التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ولصالح العمل.