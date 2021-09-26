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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التركيز على التدريبات البدنية خلال المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق إطالات، قبل خوض تدريبات الجري حول الملعب، وأداء تدريبات بدنية في منتصف الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.