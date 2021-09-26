النيابة: المتهم بـ قتل عامل أكتوبر تتبعه حتى شقة صديقه وطعنه بسكين

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بدأت نيابة أكتوبر أول، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهم بقتل عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المتهم تشاجر مع شخص فتدخل صديق «الأخير»، مصطحبًا إياه لشقته إلا أن المتهم تتبعهما وسدّد طعنة بالبطن بسكين إلى الطرف الأول، فأدوت بحياته.

وكانت أجهزة الأمن، نجحت في ضبط المتهم بعد 48 ساعة من ارتكابه الجريمة، بعد مباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب في العشرينات جثة هامدة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وعاينت مسكن المجني عليه، وتوصلت التحقيقات إلى وقوع مشادة كلامية بين المتهم وآخر على إثرها تدخل صديق «الأخير» للفض بينهما.

وقال شهود العيان، للنيابة، إن المجني عليه اصطحب زميله إلى شقته، لكن المتهم واصل الاعتداء على زميله فأصابه بطعن نافذة بالبطن.

ونٌقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وكلفت النيابة بإعداد تقرير وافٍ بتحديد أسباب الوفاة.