استمرت ٦ أيام.. "إرادة الرياض" يختتم فعاليات اليوم الوطني للنزلاء

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استفاد منها 90 أسرة و490 مستفيداً ومستفيدة وآلاف المراجعين والموظفين

اختتم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض فعالياته التي نظمها لنزلائه ونزيلاته ومراجعيه على مدى 6 أيام بمناسبة اليوم الوطني 91، بمشاركة إدارات وأقسام المجمع وعدد من الجهات والفرق التطوعية.

حضر حفل الختام المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والمدير التنفيذي للشؤون التمريضية في تجمع الرياض الصحي الثالث نورة البقمي ومساعدي المدير التنفيذي للمجمع ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وأقيم بهذه المناسبة معرض شاركت فيه إدارة خدمات التمريض وإدارة تجربة المريض وقسم الخدمة النفسية وقسم الخدمة الاجتماعية وقسم الإحالة الطبية ولجنة الحماية من العنف والإيذاء بالمجمع.

وبلغ عدد المستفيدين من الفعاليات التي تم تنظيمها 90 أسرة و490 مستفيداً ومستفيدة من نزلاء ونزيلات المجمع إضافة للآلاف من المراجعين ومنسوبي المجمع عبر الوسائل المختلفة.

وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره وتقديره لجميع الإدارات والأقسام المشاركة في فعاليات اليوم الوطني، مثمناً لهم جهودهم في تفعيل الاحتفال بهذه المناسبة للنزلاء والمراجعين وإدخال البهجة على نفوسهم داعيا الله عز وجل أن يحفظ قادة هذه البلاد المباركة ويديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.