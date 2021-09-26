تأهل بنها والزقازيق وبني سويف وأسيوط لنهائيات دورة الجامعات الصيفية

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أسفرت التصفيات النهائية بالفوج الثاني للقطاعين الأول والثالث في الدورة الصيفية للجامعات والمعاهد العليا عن صعود فريق جامعة أسيوط (ممثلا عن القطاع الأول) وفريق جامعة بنها (ممثلا عن القطاع الثالث) في لعبة الكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور النهائي الذي سيقام في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية اكتوبر المقبل، كما تأهل ايضا فريق جامعة بني سويف (ممثلا عن القطاع الأول) وفريق جامعة الزقازيق (ممثلا عن القطاع الثالث) في كرة القدم الخماسية.

وتنافس في القطاع الأول فرق جامعات المنيا وبني سويف وأسيوط وجنوب الوادي .. في كانت المنافسة بالقطاع الثالث بين جامعات بنها والزقازيق وقناة السويس.

وكانت منافسات الفوج الثاني بالدورة التي اقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، ونظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة طنطا في مقر المعسكر الدائم لجامعة طنطا بمدينة بلطيم قد انطلقت بعزف السلام الوطني لمصر، ثم وقف جميع الحاضرون لمراسم افتتاح الدورة دقيقة حداد على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وألقى بعدها الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات كلمة ترحيب بكل الحضور من الجامعات ونقل تحيات وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة للجميع، وإستهل كلمته بنعي المشير محمد حسين طنطاوي الذي حمي مصر في وقت عصيب وكان مثالا قوي للجيش المصري الذي وقف ضد كل الأطماع للإنتقام من الدولة المصرية وبذل قصارى جهده للحفاظ علي الدولة حتي عبر بها إلي بر الأمان، وكانت تلك الرسالة التي يرغب الجيوشي لإيصالها إلي شباب الجامعات المصرية لتحفيزهم من اجل التضحية وبذل كل جهدهم للمحافظة علي الوطن.

يذكر ان الدورة اقيمت تحت إشراف: الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسه بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات، ومحمد القصير، مدير عام رعاية الشباب بجامعة طنطا.