أخبار عاجلة

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي -
أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا -
«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة -
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

فوز نادي تجديف جامعة القاهرة في بطولة الجمهورية المفتوحة

Print
فوز نادي تجديف جامعة القاهرة في بطولة الجمهورية المفتوحة فوز نادي تجديف جامعة القاهرة في بطولة الجمهورية المفتوحة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز نادي جامعة القاهرة للتجديف، في بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، والتي نظمها الاتحاد المصري للتجديف لمدة يومين على البحيرات الطبيعية بالمدينة والمنطقة الشاطئية؛ لتسليط الضوء على المناظر الخلابة بمدينة العلمين الجديدة، بجانب توجيه الأنظار على المستوى العالمي للمدينة لجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن نادي تجديف جامعة القاهرة يحتل الآن موقعًا متميزًا على خريطة المنافسات القومية وذلك بعد جهود تطوير النادي التي أتت ثمارها في وقت وجيز، حيث جاءت نتائج نادي جامعة القاهرة للتجديف في المسابقة كالآتي: الفوز بالمركز الأول فردي رجال تحت 23 سنة، والمركز الثالث زوجي رجال متقدم، والمركز الثالث قارب رباعي رجال متقدم، والمركز الرابع فردي رجال متقدم، والمركز الخامس فردي سيدات، والمركز الخامس زوجي سيدات متقدم، والمركز السادس زوجي سيدات تحت 23 سنة، ولأول مرة يشارك فريق بنات بعد عودة نشاط نادي التجديف مرة أخرى.

وقد شارك في بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، فرق من اتحاد الشرطة وطلائع الأسطول واليخت الرياضي والبنك الأهلي، والمعادي الرياضي، ونادي أسوان للتجديف وهيئه القناة، والموهوبين بجامعة القاهرة، كما توجد فرقتين فوق السن ولهم مسابقات خاصة أثناء البطولة، بجانب اشتراك ذوي القدرات الخاصة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة افتتح أعمال تجديد وتطوير نادي تجديف في سبتمبر 2020 بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ووجه بإعادة التجديف في النادي ووضعها على خريطة المنافسة الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة التجديف، ووضع لائحة جديدة تحكم عمل النادي، والحصول على التراخيص الخاصة باتحاد رياضة التجديف باعتباره ناديا رياضيا واجتماعيًا.

فوز نادي تجديف جامعة القاهرة في بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بالعلمين الجديدة بـ 7 مراكز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور)

«شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور)

وزارة الرياضة: ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل "ديربي جدة".. حلة جديدة وجاهزية تامة

وزارة الرياضة: ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل "ديربي جدة".. حلة جديدة وجاهزية تامة

الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحتفل باليوم المصري للشباب

الشباب والرياضة بكفر الشيخ تحتفل باليوم المصري للشباب

وزارة الرياضة: ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل "ديربي جدة".. حلة جديدة وجاهزية تامة

وزارة الرياضة: ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل "ديربي جدة".. حلة جديدة وجاهزية تامة