المؤبد والسجن ١٠ سنوات لمتهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وأمانة سر نبيل شكرى، بالسجن ١٠ سنوات لمتهمين إثنين حضوريا، والسجن المؤبد لثلاثة أخرين غيابيا، لقيامهم بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، من المدعو «أحمد. ج. م» ٢٥ عاما نقاش ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بأنه حال سيره في الطريق العام ليلا مستقلا دراجته البخارية، فوجئ بقيام أشخاص مجهولين باستيقافه كرها عنه مشهرين في وجهه سلاح ناري فرد خرطوش، وتمكنوا من سرقة الدراجة البخارية وهاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «ب. ر. ال» ٢١ عاما فلاح، و«إ. أ. ع» ١٩ عاما نجار، و«ع. أ. ع»، و«م. ن. م»، و«م. ش. ح» وجميعهم مقيمين بدائرة مركز مركز منيا القمح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.