تأجيل محاكمة المتهمين بخطف «طفل أبوالريش» ل21 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بخطف طفل من مستشفى أبوالريش لجلسة 21 نوفمبر المقبل .صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين أسامة محمد وياسر إبراهيم وأمانة سر ياسر عبدالعاطى.

كانت والدة الرضيع، الذي خُطف منها يوم 21 مارس الماضى، عقب توجهها به إلى مستشفى أبوالريش للأطفال لعلاجه، قالت إن المتهمة استوقفتها منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب.

بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام، مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيته، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسب الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.