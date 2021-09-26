أخبار عاجلة

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي -
أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا -
«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة -
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

Print
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بالقاهرة «الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة الشرقية) بأنه عقب قيامها بركن السيارة ملكها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، ولدى عودتها إكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (جهاز كمبيوتر «لاب توب»- مجموعة من الأوراق)، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالسرقة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في إرتكابها وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر له معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- بنسة حديدية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «كسر الزجاج» بإستخدام الآداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها..بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتهما بالسرقة.
وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج»، وإعترفا بإرتكاب عدد ( 7 ) سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز «لاب توب» ملك أحد المجنى عليهم، وأقرا بتصرفهما في باقى المسروقات المستولى عليها بالبيع لأشخاص «لايمكنهما الإرشاد عنهم»، وإنفاقهما المبلغ المالى متحصلات بيع تلك المسروقات على شراء المواد المخدرة ومتطلباتهما الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا