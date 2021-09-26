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قرارا من الإستئناف : العمل بالمحاكم من أول أكتوبر

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قرارا من الإستئناف : العمل بالمحاكم من أول أكتوبر قرارا من الإستئناف : العمل بالمحاكم من أول أكتوبر

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أصدر المستشار فاروق أحمد الشنواني رئيس محكمة استئناف القاهرة ،القرار رقم 299 لسنه 2021، والذى يتضمن أن يكون مدة عمل جميع دوائر المحكمة ومأمورياتها (مدنى بانواعه – جنائي – شؤون الأسرة ) دور كامل اعتبار من دور أكتوبر 2021 .

كما تضمن القرار أن يكون مدة العمل بجميع دوائر طعون نقض الجنح بالمحكمة إعتبارا من دور أكتوبر 2021 بواقع يومان لكل دائرة (الأسبوع الأول والثالث أو الأسبوع الثانى والرابع )

يذكر أن محكمة الإستئناف سبق وان أصدرت قرارفى السنة القضائية السابقه بان ان يكون مدة عمل جميع دوائر المحكمة ومأمورياتها (مدنى بانواعه – جنائي – شؤون الأسرة ) لمدة 3 أيام نظرا لجائحة المستجد

المصرى اليوم

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