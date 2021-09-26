المشدد ١٠ سنوات لعامل وسائق حازا مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وأمانة سر نبيل شكرى، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بضبط كل من «ه. م. ي» ٤٢ عاما عامل خراط معادن، و«ال. ع. م» ٣٠ عاما سائق توك توك مقيمان بأحدي قري المركز، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار والترويج .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.