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«علوم سياسية القاهرة» تختتم فعاليات المدرسة الصيفية (التفاصيل)

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«علوم سياسية القاهرة» تختتم فعاليات المدرسة الصيفية (التفاصيل) «علوم سياسية القاهرة» تختتم فعاليات المدرسة الصيفية (التفاصيل)

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اختتمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فاعليات المدرسة الصيفية بعنوان «تأهيل الشباب لسوق العمل» والتي استمرت على مدار أربعة أيام بمشاركة ١٣٠ طالب وطالبة من مختلف المستويات الدراسية بالكلية.

وشهدت المدرسة الصيفية 2021 مشاركة عدد من الشخصيات من المؤثرين والمدربين، بغرض المساهمة في فتح أفق الطلاب واطلاعهم على تجارب الناجحين والمتميزين في المجالات المختلفة، وكذلك توجيههم تدريبيًا لتنمية مهاراتهم ومعارفهم المختلفة وفق احتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، أن الكلية حريصة على تنظيم الأنشطة الطلابية الداعمة لتعزيز قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم ومعارفهم وثقافاتهم تحقيقًا للريادة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة إلا أن الكلية تحرص على تنفيذ فعالياتها وأنشطتها المختلفة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفق ارشادات وزارة الصحة المصرية.

ووجه عميد الكلية، الشكر لجميع المشاركين في فعاليات المدرسة الصيفية وكذلك المنظمين من الطلبة والإداريين، مؤكدًا حرص الكلية على مواصلة تنفيذ هذه الفعاليات لغرض رفع قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرات اللازمة وفق احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة.

المصرى اليوم

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