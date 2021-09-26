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تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ «خلية المرابطين» لـ 22 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ «خلية المرابطين» لـ 22 نوفمبر تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ «خلية المرابطين» لـ 22 نوفمبر

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب ،تأجيل محاكمة 5متهمين من بينهم زوج شقيقه الإرهابى هشام عشماوى والمعروفة إعلاميا ب«خلية المرابطين» لجلسة 22نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعصوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسعد سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى .

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2015حتى 8مايو 2017 ،أسس المتهم الأول عبدالله عامر بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى بعد أن انفصل عن أيمن الظاهرة زعيم تنظيم القاعدة .ووجه للمتهمين ومن بينهم المتهم أحمد توفيق زوج شقيقة الارهابى هشام عشماوى تهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.

المصرى اليوم

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