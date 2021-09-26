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مطرانية البحر الأحمر تحذر من التعامل مع شخص مدعي الرهبنة

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مطرانية البحر الأحمر تحذر من التعامل مع شخص مدعي الرهبنة مطرانية البحر الأحمر تحذر من التعامل مع شخص مدعي الرهبنة

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حذرت مطرانية الاقباط الارثوذكس بالبحر الأحمر من التعامل مع احد الاشخاص والذي يدعي انه راهب واصدرت بيانًا أهابت بابناء الكنيسة وشعبها بتوخى الحذر في التعامل مع أحد الأشخاص، مدعيًا أنه راهب ويحمل اسم «انسطاسي الأنبا مكاريوس»، وأنه يتواصل مع المترددين على الكنيسة منتحلًا صفة راهب بها.

وأوضحت مطرانيك البحر الأحمر في بيان لها، أن المدعو سالف الذكر حضر إلى منطقة القديس مكاريوس طالبًا الانضمام كراهب وتبين انه لا تتناسب له لرهبنة وتم استبعاده، لافتةً إلى أنه بالبحث تبين أن المدعو ظهر للناس أنه راهب ولم يكن يحصل عليها بأي دير من الأديرة.

وحذرت المطرانية مواطنيها والمترددين عليها من التعامل معه وأنها غير مسؤولة عن أي تعاملات غير قانونية أو مجتمعية لأفعاله وأقواله، حيث جاء ذلك بعد العرض على لجنة شؤون الرهبنة بالمجمع المقدس

المصرى اليوم

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