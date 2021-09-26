التعليم العالي: إلزام طلاب الجامعة غير الحاصلين على لقاح كورونا بإجراء مسحة أسبوعيًا

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تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عن استعدادات الوزارة لمواجهة العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار جائحة انتشارفيروس كورونا المستجد.

قال «عبدالغفار» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «MBC مصر»، الأحد، إن الدولة كونت خبرات متراكمة خلال العامين السابقين من خلال جهات إدارة الأزمة داخل الجامعات، ومن كل الجهات المعنية بهذا الصدد، مضيفًا: «أزعم أننا نجحنا بشكل كبيرفي تخطي عامين دراسيين صعبين، في ظل تزايد أعداد الإصابات خلال جائحة كورونا».

أضاف: «تم الاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل كبير، وتم رفع حالة الطوارئ، وتم إلزام الجامعات بعودة أعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال هذا الأسبوع لإعداد الجداول الدراسية ما يتعلق بالعام الدراسي».

تابع: «من خلال التكليف الرئاسي، نتوسع في عملية التطعيم بأعداد كبيرة، حيث تم تطعيم ما يقرب من 400 ألف منتسب للجامعات المصرية المختلفة، واستطعنا استقطاب مجموعة كبيرة جدًا من الطلاب خلال الإجازة الصيفية، ولكن ستشهد عملية تطعيم الطلاب بشكل كبير خلال العام الدراسي بخطة موضوعة من خلال الجامعات».

وعن ما إذا كان التطعيم إجباري لطلاب الجامعات أم لا، فقال: «نرغب في إقناع الطالب بتلقي التطعيم، أما في حالة رفض أحدهم للتطعيم، فالبديل هو إجراء مسحة أسبوعيًا في المعامل المركزية المتوفرة في الجامعات لتقليل فرص حدوث العدوى»، مضيفًا «سنبدأ بالتوعية ثم الإلزام من أجل دخول المدنالجامعية والمدرجات والورش والمعامل، فليس هناك وسيلة أخرى لعودة عام جامعي مكتمل إلا في حالة انتشار التطعيم بشكل كبير، وهذا ينطبق على الجامعات الحكومية والخاصة والدولية».