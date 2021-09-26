استخراج جثمان زوج مشتبه في قتله مسمومًا على يد زوجته الثانية.. تفاصيل

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أمرت نيابة أول أكتوبر، اليوم الأحد، باستخراج جثة رجل مشتبه بقتله مسمومًا بعد وضع زوجته له السُم في الطعام، وإعلانها لأهل الزوج بوفاته طبيعيًا.

وكلفت النيابة خبراء مصلحة الطب الشرعي، بتحديد أسباب الوفاة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الزوجة الثانية هي المشتبة بها، إذ أبلغت الزوجة الأولى بأن ضرتها وراء وفاة الزوج بوضع السُم لها في الطعام.

واستخرجت النيابة الجثمان، بعد نحو 40 يومًا من الوفاة، ودفنه بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، واصطحبت جهات التحقيق زوجة المتوفي وأحد أقاربه وطبيبًا شرعيًا وفني تشريح وضباط المباحث، وانتقلوا إلى مقابر منطقة أكتوبر، بواسطة «التربي» عن المقابر الإرشاد عن المقبرة التي دُفن بها العامل.