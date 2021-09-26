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مصرع إثنين وإصابة 4 في حادثين سير بطرق بني سويف

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مصرع إثنين وإصابة 4 في حادثين سير بطرق بني سويف مصرع إثنين وإصابة 4 في حادثين سير بطرق بني سويف

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لقي إثنين مصرعهما، وأصيب 4 أخرين، في حادثين سير بطرق بني سويف، المختلفة الحادث الأول ناتج عن إنقلاب دراجة نارية بدائرة مركز سمسطا، واسفر عن مصرع إثنين، وفي الحادث الثاني أصيب 4 اشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق الحكامنة بني حمد وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع إثنين، إثر إنقلاب دراجة نارية بطريق مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين أن المتوفين هما: سيد شعبان عوض ابوزيد، مقيم قرية الشريف بمركز ببا، 42 عام، دبلوم زراعة، والجثة الثانية مجهولة البيانات، وجرى إيداعهما مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 4 اشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق الحكامنة بليفيا

وفي الحادث الثاني تلقت مديرية امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق بني حمد الحكامنة بمركز بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: محمود جابر مسعود، 18 عام، ياسر عماد عزوز، 15 عام، عاطف جمعة على، 18 عام، محمد أشرف جابر، 11 عام، مصابين بكدمات وكسور وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

المصرى اليوم

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