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«أمن المنافذ»: تحرير 4 وقائع تهريب هواتف محمولة ..و35 قضية «أمن عام»

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«أمن المنافذ»: تحرير 4 وقائع تهريب هواتف محمولة ..و35 قضية «أمن عام» «أمن المنافذ»: تحرير 4 وقائع تهريب هواتف محمولة ..و35 قضية «أمن عام»

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أعلنت وزارة الداخلية جهود قطاع أمن المنافذ بخلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (أمتعة شخصية – هواتف محمولة.

كما تم ضبط (35) قضية ،في مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط عدد (1621) مخالفة مرورية متنوعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (1) قضية، وتم تنفيذ عدد (241) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (8) قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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