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مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

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"الوعيل" رفع التهاني للقيادة الرشيدة والمواطنين

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

احتفل صباح اليوم الأحد مستشفى شرق جدة باليوم الوطني السعودي ٩١، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور زهير بن عمر الوعيل، وعدد من مسؤولي ومنسوبي المستشفى.

وشاركت إدارة التواصل الداخلي، قسم الأسنان، والتوعية الصحية، بإعداد الحفل الذي التزم بمعايير مكافحة العدوى، وقام الدكتور زهير الوعيل بجولة على أركان الحفل، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وإلى كافة أفراد الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

مستشفى شرق جدة يحتفي باليوم الوطني السعودي ٩١

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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