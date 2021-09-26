أخبار عاجلة

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي -
أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا -
«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة -
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدف" يقدم 4 دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر منصة "دروب"

Print
"هدف" يقدم 4 دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر منصة "دروب" "هدف" يقدم 4 دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر منصة "دروب"
لتطوير كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم لتوافق احتياجات سوق العمل

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن الدورات التدريبية الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال برنامج (دروب- Nano) تغطي 4 مجالات: IT Support، UX Design، Data Analytic، Project Management، وذلك بالشراكة والتعاون مع Google ومن خلال منصة Coursera أحد أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتوافق مع احتياجات وتوجُّهات سوق العمل السعودي، حيث يتم تقديم البرنامج التدريبي إلكترونيًّا، ويحصل المتقدم على شهادة اجتياز مقدمة من Google وCoursera عند اجتيازه جميع متطلبات البرنامج.

ويدعو الصندوق الباحثين والباحثات عن عمل وموظفي القطاع الخاص، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج "دروب-Nano عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسطاً على الأقل، مع العلم أن المقاعد محدودة، وسيتم الترشيح آلياً من خلال النظام بناء على توفر المقاعد واستيفاء الشروط، وستكون الأولوية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

ويمكن التقدم للبرنامج من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-nano-google/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره

دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره

نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي

نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي

فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي