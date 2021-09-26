مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

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لقي 5 اشخاص مصرعهم بمنطقة السباعية مركز ادفو بأسوان في حادث تصادم مروع بين سيارتين ربع نقل ونقل ثقيل.

تلقي مركز شرطة ادفو اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من شركة الفوسفات بالسباعية حيث انتقلت الشرطة وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 اشخاص اثناء عودتهم من العمل بالمنطقة الجبلية اثر اصطدامهم بسيارة نقل ثقيل ما اسفر عن مصرع كل من: رأفت ع 26 سنة وأحمد س 26 سنة، ومحمد ع 24 سنة، ناصر ص 25 سنة وغانم ر 25 سنة.

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفي ادفو واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .