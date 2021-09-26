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إيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها أمام باب مسجد بالشرقية دار رعاية

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إيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها أمام باب مسجد بالشرقية دار رعاية إيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها أمام باب مسجد بالشرقية دار رعاية

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قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، إيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها أمام مسجد بأحدي القري التابعة لدائرة المركز الزقازيق أحدي دور الرعاية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بعثور أحد الأهالى مقيم عزبة أبوعقل التابعة لقرية النخاس بدائرة المركز، على طفلة حديثة الولادة لا يتعدي عمرها يومان أمام مسجد، وحالتها مستقرة وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات .

المصرى اليوم

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