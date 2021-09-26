البرهان يجدد التزام الجيش السوداني بعدم الانقلاب على الثورة

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قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إن القوات المسلحة ملتزمة بعدم الانقلاب على ثورة ديسمبر.

وشدد البرهان في كلمة له، على أنه لن يقبل «التشكيك في ولائنا للسودان»، مؤكدا حرصه على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات.

وكشف رئيس مجلس السيادة السوداني عن أن المجلس سيعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية وهيكلتها وإعادة بناء المفاهيم التي بنيت عليها، ونوه بحرص المجلس على بذل أقصى الجهود الممكنة لرفع مستوى معيشة السودانيين.

وشدد البرهان على أن ضرورة الاتحاد ونبذ الخلافات، وقال: «وحدتنا تمكننا من إنقاذ بلادنا وتوفير الأمن والأمان»، وتابع: «حريصون على وحدة قوى الثورة للدفع نحو بناء الوطن».

وأكد البرهان على حيادية الجيش وقال: «لسنا طرفا في أي معارك سياسية يشهدها السودان»، موضحا أن «القوى السياسية تخشى الانتخابات، ولكننا حريصون على إجرائها في موعدها».