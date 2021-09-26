تعرف على المتأهلين لنهائيات الدورة الصيفية للجامعات.. وكيفية تحديد البطل

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تأهل فريقا جامعة الإسكندرية والتعليم العالي لنهائيات الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات من الفوج الأول في الكرة الطائرة الشاطئية، كما صعد فريقا التعليم العالي وجامعة المنصورة للنهائيات ايضا في كرة القدم الخماسية.

وأسفرت نتائج نصف نهائي الفوج الأول للقطاعين الثاني الذي يضم جامعات المنوفية والمنصورة والإسكندرية وكفر الشيخ، والرابع الذي يضم التعليم العالي ودمنهور عن فوز التعليم العالى على الإسكندرية ٢-صفر في منافسات الكره الطائرة الشاطئية.. وفوز المنصورة على التعليم العالي ٣-٢، وتغلب دمنهور على المنوفية بنفس النتيجة في كرة القدم الخماسية.

وينتظر الفريقان اللذان صعدا للنهائيات من الفوج الاول الذي نظم بالتعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة طنطا بمقر المعسكر الدائم لجامعة طنطا بمدينة بلطيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا ينتظران تحديد الفريقان الصاعدان للنهائيات من الفوج الثاني الذي سينطلق غدا لخوض الدورة النهائية لتحديد البطل والتي ستقام في اكتوبر المقبل على ملاعب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

يذكر ان الدورة اقيمت تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسه بالإتحاد ومحمد القصير، مدير عام رعاية الشباب بجامعة طنطا.