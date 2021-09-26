الزوج المتهم بقتل زوجته وإشعال النار بجسدها أصيب بحروق من الدرجة الثانية

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أضرم رجل خمسيني النيران في جسد زوجته لإخفاء جريمته، بعد الاعتداء عليه بـ «شاكوش»، وتأكده من قتلها في منطقة منشأة القناطر بالجيزة.

أفادت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، بأن الزوج أصيب بحروق من الدرجة الثانية، ولاحظ ذلك الجيران الذين اشتبهوا به، إذ لم يبلغ قوات الحماية المدنية للحضور لإطفاء الحريق المشتغل بشقته حتى تأكده من وفاة الزوجة.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، والاستعلام عن الحالة الصحية للزوج للتحقيق معه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنزل بمنطقة منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبعد السيطرة على الحريق عُثر على جثة ربة منزل مصابة بالرأس نتيجة الاعتداء عليها بآلة حادة، كما تبين إصابة زوجها بالحريق، وتبين أن الزوج وراء قتل المجني عليها، وإشعال النيران بالمنزل.