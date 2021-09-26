«الداخلية» تواصل حملاتها الأمنية لضبط العناصر الإجرامية وتجار المخدرات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى الشرقية، تم ضبط كمية من مخدرى الهيروين والحشيش، وسلاح أبيض، بحوزة شخصين.

وفى الجيزة تم ضبط كمية من مخدرى الحشيش والبودر ومبلغ و2 هاتف محمول، بحوزة شخصين للأحدهما معلومات جنائية.

وفى الإسكندرية تم ضبط كمية من مخدر الهيروين، وأقراص مخدرة ومبلغ مالى و3هاتف محمول، بحوزة ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية.

كما تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيروين، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.

وفى الدقهلية تم ضط كمية من مخدرى الحشيش والأيس وأقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

وفى البحر الأحمر، تم ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

كما وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة السحر والجمال، وتمكنت من ضبط كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2هاتف محمول، بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.