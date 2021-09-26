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أول تعليق برلماني بعد مقتل «طفلة الغربية»

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أول تعليق برلماني بعد مقتل «طفلة الغربية» أول تعليق برلماني بعد مقتل «طفلة الغربية»

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قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إن واقعة وفاة طفلة الغربية بسبب أخطاء صيادلة غير مؤهلين، ليس الأولى من نوعها، موضحا ان هناك العديد من المواطنين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة عدم وجود أشخاص غير مؤهلين بالصيدليات، وليس لهم أي علاقة بالمهنة من قريب أو من بعيد.

واضاف النائب في بيان له أن مأساة طفلة الغربية وموتها بسبب الخطأ الطبي، يجب أن يكون له حل جذري لأنه متعلق بحياة المواطنين، وهو أمر غير مقبول فيه التهاون فيه بتاتا.

واشار النائب إلى أن الصيدلة من المهن الطبية المساعدة، وأن الصيدلي لا يقتصر دوره على بيع الدواء فقط بل يكون مسؤول عن تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض لأن دوره مكمل لدور الطبيب في القضاء على الأمراض ومعالجة المرضى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي إلى أن هذه المهام لا يستطيع ان يقوم بها أشخاص عاديين، حيث إننا الآن نشهد وجود أشخاص خريجي كليات ليس لها علاقة بالطب وتقف في الصيدليات وأحيانا تصف الدواء للمرضى.

وكانت قرية الفرستق بمركز بسيون بمحافظة الغربية شهدت واقعة مأساوية صعبة بعد وفاة طفلة على يد طبيب بيطري، وذلك بعد ذهابها للصيدلية يتواجد بها طبيب بيطري أعطاها دواء خطأ تسبب في موتها.

المصرى اليوم

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