أخبار عاجلة

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي -
أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا -
«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة -
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صحيفة بريطانية: ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئ ضد محمد صلاح بعد تألقه مع ليفربول

Print
صحيفة بريطانية: ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئ ضد محمد صلاح بعد تألقه مع ليفربول صحيفة بريطانية: ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئ ضد محمد صلاح بعد تألقه مع ليفربول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية في تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حجز مكانًا بين عظماء الريدز بعد تحقيق أرقام مميزة مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن صلاح يواصل تألقه بقميص ليفربول، رغم أن أزمة عقده مع النادي الإنجليزي لا تزال مستمرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح، يعد معجزة العصر الحديث في كرة القدم ولاعبًا غير قابل للمس لدى المدرب يورجن كلوب، لأنه إذا لعب، يسجل بمعدل هدفين كل 3 مباريات.

وأوضحت أن صلاح نادرًا ما يتعرض للإصابة، لذا فإنه يرتدي القميص الأحمر كثيرًا، كما أنه يسجل الأهداف بطرق عديدة رغم معاناته في التسجيل كثيرًا برأسه.

وذكرت أن صلاح يستطيع التسجيل من تسديدات بعيدة أو غمز الكرة في الشباك من مسافة قريبة، كما أنه يحل مواقف معقدة.

وتابعت: «من المستحيل التفكير في موقف ليفربول دون صلاح. بالطبع إذا كان مو لا يلعب، سيؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام شخص آخر للمشاركة، لكن هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص يمكنهم تقديم هذا التأثير على نتائج وأداء الفريق».

وواصلت: «من وقت لآخر، كان هناك حديث عن ريال مدريد، لكن ما نوع اللاعبين الذي يبحث الميرنجي عن شرائه؟».

وأردفت: «من الصعب للغاية أن يبحث الميرنجي عن ضم لاعب يقترب من عيد ميلاده الثلاثين، لأنه ليس سهلًا الاستمرار في تسجيل الأهداف عندما يصبح الجسم أبطأ قليلاً».

وكانت سياسة ريال مدريد مؤخرًا تميل إلى التعاقد مع اللاعبين الشباب، لذا يطارد النادي الملكي حاليًا كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

واختتمت الصحيفة تقريرها، قائلة: «في الوقت الحالي على الأقل، لا يمكن المساس بصلاح في ليفربول. إنه سجل 6 أهداف في 7 مباريات حتى الآن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة