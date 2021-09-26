المشدد 5 سنوات لمتهمين زورا محررات رسمية للإستيلاء على قطعة أرض

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية بمعاقبة عاطلين غيابيا، بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامهما بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على قطعة ارض بمنطقة الزيتون في القاهرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد هاشم قراعة وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلى والدكتور أشرف اللمساوى وأمانة سر أيمن القاضي .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ان وجهت لهما ،ظ تهمه تزوير محررات رسمية للإستيلاء على قطعة أرض بالزيتون، وكشفت التحقيقات عن أن المحررات المزورة عبارة عن توكيلات بالشهر العقارى وصحة توقيع للتمكن من الاستيلاء على قطعة الأرض .