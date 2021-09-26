أخبار عاجلة

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي -
أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا -
«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة -
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

المشدد 5 سنوات لمتهمين زورا محررات رسمية للإستيلاء على قطعة أرض

Print
المشدد 5 سنوات لمتهمين زورا محررات رسمية للإستيلاء على قطعة أرض المشدد 5 سنوات لمتهمين زورا محررات رسمية للإستيلاء على قطعة أرض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية بمعاقبة عاطلين غيابيا، بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامهما بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على قطعة ارض بمنطقة الزيتون في القاهرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد هاشم قراعة وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلى والدكتور أشرف اللمساوى وأمانة سر أيمن القاضي .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ان وجهت لهما ،ظ تهمه تزوير محررات رسمية للإستيلاء على قطعة أرض بالزيتون، وكشفت التحقيقات عن أن المحررات المزورة عبارة عن توكيلات بالشهر العقارى وصحة توقيع للتمكن من الاستيلاء على قطعة الأرض .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة