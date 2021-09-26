«الداخلية»: القبض على 4 متهمين بحوزتهم عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار

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أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص»لإثنين منهم معلومات جنائية«)، حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) بقصد الإتجار».

وأضافت: «وبمواجهتهم أقروا بمزاولتهم نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وإتفاقهم على التقابل لتبديل المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، وأضاف إثنين من المتهمين بإتفاقهما مع الآخران على تبديل المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من العملة الأجنبية للعملة الوطنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»