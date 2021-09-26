"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة في الخارج لرمضان 1443هـ

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دعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممّن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب إلكترونياً

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة ببرنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني https://sys.moia.gov.sa/imama، علماً بأن التقديم سيكون متاحاً اعتباراً من يوم الإثنين 20 /2/ 1443هـ؛ الموافق 27 /9/ 2021م، على أن يكون آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 22 /3/ 1443هـ الموافق 28 /10/ 2021م.

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدم أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً، وأن يكون لائقاً صحياً، وإذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك، وأن يكون قد أتم أخذ الجرعتين من لقاح كورونا مرفقاً ما يثبت ذلك عبر تطبيق "توكلنا".

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في المرشح ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب؛ كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وتتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني وسيكون تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لانجلاء ظروف جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن برنامج الإمامة في رمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفّذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج بإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحظى باهتمامٍ كبيرٍ من المسلمين بالعالم، تماشياً مع مكانة المملكة في العالم الإسلامي.