أخبار عاجلة

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي -
أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا -
«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة -
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الرقابة الصناعية: إجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع خلال أغسطس

Print
الرقابة الصناعية: إجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع خلال أغسطس الرقابة الصناعية: إجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع خلال أغسطس

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1980 دراسة فنية متخصصة تضمنت 285 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1682 دراسة فنية متنوعة و13 دراسات مستلزمات انتاج.

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ91 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 78 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 45 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 124مصنع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 50 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت 124 مصنع في مجالات الصناعات المعدنية والكيماويات والنسيج والمبيدات والكمامات والاعلاف والمنتجات الورقية والاسمدة الكيماوية واسطوانات الغاز والاسمنت والمنظفات الصناعية و الالوميتال والاثات المنزلي والزجاج والبللور والمسامير وتشكيل المعادن والسكر والرخام والسيراميك والجبس ومصانع والمواد الكيميائية و والرولات البلاستيك والاجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والبلاستيك كما قامت بالتفتيش علي شركات الصرف الصحي والمحطات المائية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة