الرقابة الصناعية: إجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع خلال أغسطس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1980 دراسة فنية متخصصة تضمنت 285 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1682 دراسة فنية متنوعة و13 دراسات مستلزمات انتاج.

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ91 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 78 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 45 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 124مصنع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 50 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت 124 مصنع في مجالات الصناعات المعدنية والكيماويات والنسيج والمبيدات والكمامات والاعلاف والمنتجات الورقية والاسمدة الكيماوية واسطوانات الغاز والاسمنت والمنظفات الصناعية و الالوميتال والاثات المنزلي والزجاج والبللور والمسامير وتشكيل المعادن والسكر والرخام والسيراميك والجبس ومصانع والمواد الكيميائية و والرولات البلاستيك والاجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والبلاستيك كما قامت بالتفتيش علي شركات الصرف الصحي والمحطات المائية .