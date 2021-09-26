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«إستجابة لإلتماسات المواطنين».. الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج الرقم القومي

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«إستجابة لإلتماسات المواطنين».. الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج الرقم القومي «إستجابة لإلتماسات المواطنين».. الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج الرقم القومي

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية مُتنقلة) مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الشرقية- المنيا– أسيوط – أسوان )، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
كما تم إيفاد مأموريات لـ ( 6 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة- المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن .
كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات («كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة») بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

المصرى اليوم

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