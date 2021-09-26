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تنفيذ 7386 حكم قضائى في حملة بالقليوبية

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تنفيذ 7386 حكم قضائى في حملة بالقليوبية تنفيذ 7386 حكم قضائى في حملة بالقليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من تنفيذ 7386 حكم قضائي متنوع خلال حملة امنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية في القليوبية واستهدفت قرى مركز طوخ فيما القت القبض على 18 تاجر مخدرات منهم 9 لهم معلومات جنائية واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهدفت قرى مركز شرطة طوخ واسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة (18) متهم «لعدد 9 منهم معلومات جنائية» وضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين كما تمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7386 حكم قضائى متنوع وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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