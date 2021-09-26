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وزير الإسكان : جارٍ الانتهاء من تطوير طريق التحرير بمدينة 6 أكتوبر لتيسير الحركة المرورية

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وزير الإسكان : جارٍ الانتهاء من تطوير طريق التحرير بمدينة 6 أكتوبر لتيسير الحركة المرورية وزير الإسكان : جارٍ الانتهاء من تطوير طريق التحرير بمدينة 6 أكتوبر لتيسير الحركة المرورية

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تطوير طريق التحرير، الذي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يربط بين الأحياء من الحي السابع حتى الحي الثانى عشر، ويبلغ طوله ٦كم تقريبا، وذلك في إطار الاهتمام بجودة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير على الالتزام بجودة الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المكثف للانتهاء من الطريق لخدمة سكان المدينة وروادها.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم توسعة الطريق الرئيسى من حارتين إلى ثلاث حارات مرورية لاستيعاب الكثافة المرورية بالمدينة، ومنع الاختناقات المرورية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الأعمال الجارية تشمل أعمال الزراعات الجارى تنفيذها، وكذا أعمال تنسيق الموقع للطريق الرئيسى، بالإضافة إلى أعمال التخطيط الأرضى والعلامات الإرشادية التي من شأنها تيسير الحركة لمستخدمى الطريق، بالإضافة إلى العلامات المرورية، وكذا تحديد أماكن عبور المشاه بشكل آمن.

المصرى اليوم

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