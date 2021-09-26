مطالبة برلمانية بتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية

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أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على اهمية تطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية منذ السنوات الاخيرة خاصة منذ ان أهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بها، مما تنجي الدولة ثمارها خلال الفترة الحالية نظرًا لتأثيرها الإيجاب على الاقتصاد المصري وإدخال عملة أجنبية للدولة.

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن معرض ديارنا شهد توسعًا كبيرًا في الأونةالاخيرة، حيث تم عقد 15 معرضًا لـ«ديارنا» في السنة الواحدة خلال أخر عامين، وذلك في محافظات الجمهورية، كما أنه يضم 300 عارض، لافتة إلى ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم على اقتصاديات على غرار ما حدث في منطقة شرق أسيا، وهو ما حاولت الدولة المصرية أن تنتهجه في هذه الفترة من خلال الترويج لها عبر المعارض المختلفة.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن التوسع في المنتجات اليدوية سيفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيد عاملة وتسويق للمنتجات، وبالتالى يجب أن تتضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين نحو الاهتمام وتطوير الحرف اليدوية بشكل يضمن استمراريتها وعدم زوالها.