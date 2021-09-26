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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم لخوض مباراة ليبيريا الودية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيريا يوم الخميس المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعدادات لخوض مباراتي ليبيا الحاسمتين في مشوار التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ولم تضم القائمة أي من اللاعبين المحترفين لعدم إقامة المباراة في الأجندة الدولية ولارتباط اللاعبين المحترفين بمباريات مع أنديتهم في الفترة الحالية.

وجاء النادي الأهلي والزمالك الأكثر تمثيلاً في اختيارات كيروش لعناصر مباراة ليبيريا، حيث اختار من الأهلي 7 لاعبين هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وضم كيروش 7 لاعبين أيضاً من الزمالك، هم: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش» وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد «زيزو».

وتولى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر في وقت سابق من الشهر الجاري بعد إقالة حسام البدري عقب التعادل مع الجابون 1-1 في مشوار التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات المونديال.