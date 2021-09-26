أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلي والزمالك «حبايب» في أول قائمة لمنتخب مع كيروش

Print
الأهلي والزمالك «حبايب» في أول قائمة لمنتخب مصر مع كيروش الأهلي والزمالك «حبايب» في أول قائمة لمنتخب مع كيروش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم لخوض مباراة ليبيريا الودية.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيريا يوم الخميس المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعدادات لخوض مباراتي ليبيا الحاسمتين في مشوار التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

ولم تضم القائمة أي من اللاعبين المحترفين لعدم إقامة المباراة في الأجندة الدولية ولارتباط اللاعبين المحترفين بمباريات مع أنديتهم في الفترة الحالية.

وجاء النادي الأهلي والزمالك الأكثر تمثيلاً في اختيارات كيروش لعناصر مباراة ليبيريا، حيث اختار من الأهلي 7 لاعبين هم: محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وضم كيروش 7 لاعبين أيضاً من ، هم: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافي ومحمود حمدي «الونش» وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد «زيزو».

وتولى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر في وقت سابق من الشهر الجاري بعد إقالة حسام البدري عقب التعادل مع الجابون 1-1 في مشوار التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات المونديال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 5 حوادث بطرق بالمنيا

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)