«الشعب الجمهوري»: تحصيل الضرائب من اليوتيوبرز والبلوجر يصب في مصلحة الاقتصاد المصري

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أشاد المهندس أحمد سعد مصطفى، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بقرار مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجر وغيرهم لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه، ومطالبتهم بالتوجه لفتح ملف ضريبي، موضحا أن هذا القرار جيد جدا ويصب في صالح الاقتصاد المصري .

وأضاف مصطفى، أن تحصيل الضرائب من صانعي المحتوى تطبقه أغلب دول العالم، موضحا أنهم يتربحون مبالغ كبيرة وهذا حق الدولة عليهم وهذه القرار تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيضيف لخزانة الدولة مبالغ كبيرة، موضحا أن العمل على شبكة الانترنت سواء اليوتيوبر أو غيرهم يعتبر نوع من التجارة الإلكترونية وأصبح حق للدولة المصرية أن تحصل الضرائب من أي نشاط الكتروني به تسويق أو تجارة أو تربح من ورائه .

وتابع مصطفى، أن بعض المشاهير قد لجأ إلى اليوتيوب لصناعة الأغاني وغيرها في الفترة الماضية للتهرب من دفع الضرائب باعتبار اليوتيوب لا يخضع للضريبة، موضحا أنه قد أن الاوان لتحصل الدولة على حقوقها لزيادة الدخل القومي والمساهمة في النهوض بالخدمات العامة وغيرها، إضافة إلى أن القرار سيقضي على المحتوى السيئ ويقنن أوضاع صناع المحتوى وتقليل معدل الجريمة وتأثيره السلبي على المجتمع .