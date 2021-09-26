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الجيش السوداني يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية على أراضيه

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الجيش السوداني يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية على أراضيه الجيش السوداني يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية على أراضيه

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أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تصديها وإفشالها لمحاولة توغل للقوات الإثيوبية في الأراضي السودانية في قطاع أم براخيت في منطقة الفشقة.

وقال العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح صحفي إن القوات المسلحة السودانية قد تصدت لمحاولة التوغل وأجبرت القوات الإثيوبية على الانسحاب، وفقًا لوكالة «سونا».

يشار إلى أنه منذ إعلان السودان انتشاره داخل أراضي الفشقة في نوفمبر الماضي، يخوض الجيش السوداني معارك مع قوات وميليشيات إثيوبية.

وتقع تلك الأراضي بين ثلاث أنهر ستيت وعطبرة وباسلام، لذلك هي أراضي خصبة، وتبلغ مساحتها نحو 2 مليون فدان.

وفي وقت سابق، طالبت الخارجية السودانية الإثيوبية بـ«الكف عن العدوانية في التعامل مع السودان»، مشيرة إلى أنه «لا نية للخرطوم في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها»، وفقًا لـ « اليوم».

المصرى اليوم

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