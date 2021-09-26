ضبط 5 مصانع و4 مخازن لتصنيع المستلزمات الزراعية بدون ترخيص

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شنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات، حملات أمنية لمكافحة جرائم الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت من ضبط 5 مصانع و4 مخازن وشركة بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة ، والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر والتى تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بالإسكندرية والشرقية والبحيرة.

و تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 5 مصانع و4 مخازن وشركة عشوائية وبدون ترخيص والمديرون المسئولون عنها، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة وتداول مستلزمات الأعلاف الحيوانية والمبيدات الزراعية وتداول فلاتر مياه الشرب وتصنيع المطهرات والأحبار وتدوير المخلفات الإلكترونية فى تصنيع المصابيح الكهربائية وتدوير المخلفات البلاستيكية فـى تصنيع صناديق الفاكهة بإستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وبلغ إجمالى المضبوطات 807,75 طن مبيدات وأسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق و276 طن مواد خام كربون أيقونات، وفحم نباتى، مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع فلاتر المياه، و233 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات و45 مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات و16,4 مواد خام لرولات بلاستيكية مجهولة المصدر تُستخدم فى التصنيع.

كما تم ضبط 750 كيلو جرام مخلفات إلكترونية خطرة عبارة عن مكونات داخلية لأجهزة كمبيوتر ، ومكونات داخلية للهواتف المحمولة لوحات إلكترونية، جميعها متهالكة وسبق إستخدامها ومحظور إعادة تدويرها بدون ترخيص، و14392 قطعة منتج نهائى لفلتر مياه مصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعبأ ومُعد للتداول، و11,640 قطعة منتج نهائى لأدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأ ومُعد للتداول، و3200 قطعة منتج نهائى لصناديق فاكهة بلاستيكية منسوب إنتاجها لشركة وهمية معدة للتداول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.