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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالمنوفية

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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالمنوفية ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالمنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالمنوفية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بالمنوفية، بالإتجار فـي المواد المخدرة ، متخذان من دائرة مركز أشمون بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من المواد والأقراص المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والـمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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