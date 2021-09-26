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ضبط قاتل شقيقه داخل قطار بالمنوفية

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ضبط قاتل شقيقه داخل قطار بالمنوفية ضبط قاتل شقيقه داخل قطار بالمنوفية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الاحد من ضبط مرتكب واقعة إطلاق عيار نارى تجاه أحد الأشخاص داخل قطار مما أدى لوفاته.

وتبلغ للأجهزة الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات المتجهة من الإسكندرية – القاهرة بأنه عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية قام أحد مستقلى القطار بإطلاق عيار نارى تجاه أحد الأشخاص مما أدى لوفاته داخل القطار ، وعقب ذلك قام مُطلق العيار النارى بالقفز خارج القطار ولاذ بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه كهربائى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجنى عليه له بالقتل.

وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم طبنجة وبخزينتها 4 طلقات لذات العيار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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