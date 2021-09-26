أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تسبب الحساسية الشديدة .. أحذر ارتداء الصوف خلال فصل الشتاء

Print
تسبب الحساسية الشديدة .. أحذر ارتداء الصوف خلال فصل الشتاء تسبب الحساسية الشديدة .. أحذر ارتداء الصوف خلال فصل الشتاء

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

مع اقتراب فصل الشتاء تعد الملابس الصوفية القطعة الأساسية لملابس الشتاء، ولكن القطن يُعد هو المادة الأفضل على الإطلاق، سواء كان في فصل الصيف أو الشتاء، لأن الأصواف من الأسباب التي تسبب حساسية لدى العديد من الأشخاص.

وينصح أطباء الأمراض الجلدية، الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصوف بارتداء ملابس داخلية قطنية بكم وبنطلون، ويرتدون فوقها الملابس الصوفية التي تحميهم من برودة الجو.

ملابس من الصوف

وتسبب الألياف الصناعية احتكاكا ينتج عنه حساسية الجلد، إذ لاتستطيع تلك الملابس امتصاص العرق الذي يؤدي تراكمه إلى الحساسية والعديد من الأمراض، ومنها: البرد وحساسية الصدر وحساسية الجلد.

وقد تتطور الاستجابة السريعة للحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون منها ضد الصوف، وينتج عن ذلك بعض الأعراض الأخرى: احمرار الجلد، سيلان الأنف، السعال.

ملابس من الصوف

وترجع حساسية البعض من الصوف إلى حساسيتهم من مادة «اللانولين»، وهي مادة دهنية صفراء اللون أشبه بالشمع تغطي الصوف، وتعتبر مادة معقدة غالبًا ما تضاف إلى مستحضرات التجميل والمراهم، وأيضًا في بعض أنواع الدهانات.

ملابس من الصوف

ولهذه الأسباب فيجب غسل الملابس وغمرها في المياه لفترة دون منظف عند شرائها، لاحتوائها على مواد حافظة، التي تعتبر من أخطر المواد على الجسم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

«فيفا» يفتح تحقيقًا موسعًا فى قضية تحرش مدرب باللاعبات في الدوري الأمريكي

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

أنس جابر تتوهج فى بطولة شيكاغو للتنس بفوزها على سفيتولينا

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

«الأطباء العرب»: «معاك» يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ«المونتيسوري» بالقاهرة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة