تسبب الحساسية الشديدة .. أحذر ارتداء الصوف خلال فصل الشتاء

★ ★ ★ ★ ★

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

مع اقتراب فصل الشتاء تعد الملابس الصوفية القطعة الأساسية لملابس الشتاء، ولكن القطن يُعد هو المادة الأفضل على الإطلاق، سواء كان في فصل الصيف أو الشتاء، لأن الأصواف من الأسباب التي تسبب حساسية لدى العديد من الأشخاص.

وينصح أطباء الأمراض الجلدية، الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصوف بارتداء ملابس داخلية قطنية بكم وبنطلون، ويرتدون فوقها الملابس الصوفية التي تحميهم من برودة الجو.

ملابس من الصوف

وتسبب الألياف الصناعية احتكاكا ينتج عنه حساسية الجلد، إذ لاتستطيع تلك الملابس امتصاص العرق الذي يؤدي تراكمه إلى الحساسية والعديد من الأمراض، ومنها: البرد وحساسية الصدر وحساسية الجلد.

وقد تتطور الاستجابة السريعة للحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون منها ضد الصوف، وينتج عن ذلك بعض الأعراض الأخرى: احمرار الجلد، سيلان الأنف، السعال.

ملابس من الصوف

وترجع حساسية البعض من الصوف إلى حساسيتهم من مادة «اللانولين»، وهي مادة دهنية صفراء اللون أشبه بالشمع تغطي الصوف، وتعتبر مادة معقدة غالبًا ما تضاف إلى مستحضرات التجميل والمراهم، وأيضًا في بعض أنواع الدهانات.

ملابس من الصوف

ولهذه الأسباب فيجب غسل الملابس وغمرها في المياه لفترة دون منظف عند شرائها، لاحتوائها على مواد حافظة، التي تعتبر من أخطر المواد على الجسم.