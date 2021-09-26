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فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة يحتفل باليوم الوطني الـ91

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"الشنقيطي": فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة

فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة يحتفل باليوم الوطني الـ91

أقام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة اليوم "الأحد"، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91، تحت شعار "هي لنا دار"، بحضور مدير عام الفرع حاتم بن عبدالله الشنقيطي، ومشاركة منسوبي الفرع، بصالة العلاقات الإعلامية الدولية.

وجرى خلال فعاليات الاحتفال تزيين مبنى الوزارة، بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وشعارات اليوم الوطني وأعلام المملكة، إلى جانب تقديم عروض تلفزيونية حول الإنجازات الوطنية التي شهدتها المملكة، وبعض الكتب الوثائقية التي تحاكي نهضة المملكة وتطورها من إصدارات الوزارة، والهدايا التذكارية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أن مناسبة اليوم الوطني تُعد فخرًا واعتزازًا لكل مواطن سعودي ومقيم على هذه الأرض المباركة، وتحمل دلالات الفرح والاعتزاز والفخر لكل أبناء الوطن الغالي، وتغرس لديهم القيم الوطنية والانتماء لقيادتهم، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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