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تصل للحبس 5 سنوات .. عقوبة اليوتيوبرز الممتنعين عن كشف أرباحهم للضرائب

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تصل للحبس 5 سنوات .. عقوبة اليوتيوبرز الممتنعين عن كشف أرباحهم للضرائب تصل للحبس 5 سنوات .. عقوبة اليوتيوبرز الممتنعين عن كشف أرباحهم للضرائب

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أكد محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن قرار فرض الضرائب ليس بجديد إذ إن التجارة الإلكترونية هي إحدى وسائل البيع للسلع والخدمات عن طريق المواقع الإلكترونية.

وشدد مدير إدارة الفحص على ضرورة تحقيق العدالة، إذ إن الشركات التي تعمل بالطرق التقليدية تتحمل أعباء مياه وكهرباء وضرائب، بينما لا يتحمل تجار الانترنت أي أعباء.

وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في قد تصل إلى 40% من نسبة الاقتصاد المصري، وأن انضمام تلك النسبة إلى الاقتصاد قد تغنى عن الديون التي تتحملها مصر.

نسبة الضرائب على التجارة الإلكترونية

قال مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن فئة الضرائب لا تختلف على السلع أو الخدمات بالطرق التقليدية أو الطرق الإلكترونية، إذ إن السلع التي تخضع للقيمة المضافة ويتم بيعها بالطرق الإلكترونية سوف تخضع لنفس ضريبة الطرق التقليدية، مشيرًا إلى أن أي ربح تم تحقيقه من ممارسة تجارية أو غير تجارية فيتم تسجيله «ضريبة دخل».

وناشد اليوتيوبرز والبلوجرز أو مستخدمي المواقع الإلكترونية المختلفة للسلع والخدمات، بإنشاء ملف ضريبي، تجنبا من الوقوع في جريمة التهرب الضريبي التي تصل عقوبتها ما بين 3 و5 سنوات.

المصرى اليوم

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