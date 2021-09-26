أخبار عاجلة

وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية -
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية -
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية -
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف -
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة -
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ -
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة -
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو) -
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة -
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "الطيران المدني" ومدير "هدف" يبحثان توطين وظائف قطاع النقل الجوي

Print
رئيس "الطيران المدني" ومدير "هدف" يبحثان توطين وظائف قطاع النقل الجوي رئيس "الطيران المدني" ومدير "هدف" يبحثان توطين وظائف قطاع النقل الجوي
ناقشا عدة مواضيع منها الاطلاع على الخدمات التي تقدم للكوادر الوطنية البشرية

رئيس

الْتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني؛ وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات في مجال دعم التأهيل والتدريب والتوظيف، والاطلاع على الخدمات التي يقدّمها "هدف" للكوادر الوطنية البشرية، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة، علاوة على بحث سبل التعاون في برنامج توطين وظائف قطاع النقل الجوي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في يناير 2021، مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توطين وظائف النقل الجوي، وتمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة، سواءً الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، إيمانًا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران، الذي أصبح له دور رئيسي في جميع المجالات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"سلام" يطلق النسخة "4" من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

"ترامب" يطالب محكمة فيدرالية بإجبار "تويتر" على إعادة حسابه الشخصي

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"