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جازان.. شيخ شمل الشرفاء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

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جازان.. شيخ شمل الشرفاء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني جازان.. شيخ شمل الشرفاء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
"آل قصادي": رؤية 2030 ارتكزت على جعل المملكة في مقدمة دول العالم

جازان.. شيخ شمل الشرفاء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفع شيخ شمل الشرفاء مساعد بن قاسم آل قصادي، باسمه ونيابةً عن كافة قبيلة الشرفاء بمنطقة جازان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وقال "آل قصادي": "نستذكر في اليوم الوطني الـ91 مدى الإنجازات التي صنعتها المملكة منذ توحيدها على يد الإمام الموحد والمؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ إذ عمل ورجاله على ترسيخ مبادئ اللحمة بين كافة قبائل وأسر المملكة، وهذا ما نهجه أبناؤه البررة من بعده".

وأردف "آل قصادي": "نعيش في المملكة بفضل الله ثم بفضل رؤية المملكة الطموحة 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد، والتي ارتكزت على جعل المملكة في مقدمة دول العالم اقتصاديًّا، سياسيًّا، اجتماعيًّا".

واختتم بسؤال المولى عز وجل أن يديم على ربوع المملكة أمنها وأمانها، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، وأن ينصر جنودها البواسل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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